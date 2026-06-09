BBC Broadcaster Tony Livesey Named in Panorama Investigation

Tony Livesey, a BBC broadcaster, was not on his regular show last night after being named in a Panorama investigation by a glamour model who claims she was forced to have sex with David Sullivan to get work. The woman, named only as Florence, alleged that Sullivan pressured her into sleeping with him in 1999 and that Tony Livesey, then editor of the Daily and Sunday Sport newspapers, telephoned Sullivan to arrange a date for her to visit his house.
Tony Livesey , a BBC broadcaster, did not appear on his 5Live show last night after being named in a Panorama investigation by a glamour model who claims she was forced to have sex with David Sullivan to get work.
The woman, named only as Florence, alleged that Sullivan pressured her into sleeping with him in 1999 and that Tony Livesey, then editor of the Daily and Sunday Sport newspapers, telephoned Sullivan to arrange a date for her to visit his house. Tony Livesey denied any involvement in the alleged incident and expressed 'great sympathy for a woman who may have become a victim' but rejected the allegation as 'abhorrent'
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