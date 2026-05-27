Britney Spears called ex-bodyguard Thomas Bunbury during DUI arrest amid hacking and abuse allegations

Britney Spears, during her March 4 DUI arrest, called former bodyguard Thomas Bunbury, a controversial figure accused of hacking her accounts. Sources claim the hacking allegations are baseless, while court records reveal Bunbury's ex-wife accused him of domestic violence and drug abuse.
In a moment of distress during her recent DUI arrest, Britney Spears was captured on dashcam video dialing a familiar number, not to a family member or manager, but to her former bodyguard, Thomas Bunbury.
The 44-year-old pop star, visibly flustered and afraid, mumbled into the phone that police were accusing her of drinking, a charge she vehemently denied. Sources exclusively tell Daily Mail that Spears has maintained a close friendship with Bunbury, who served as her personal protection until early January when he and the rest of her security team were terminated.
Despite the ongoing controversy surrounding his dismissal, including allegations of hacking into her iCloud account, Spears turned to him in her hour of need. Bunbury's role in Spears's life has been a subject of debate. Last month, TMZ reported that Spears sent him a cease-and-desist letter over claims he accessed her devices without permission, locking her out of her accounts.
However, a source close to Bunbury insists these hacking accusations are utterly baseless. There was never any unauthorized access or unlawful conduct; the claims were defamatory and lacked any factual or legal merit, the insider states. No formal charges were ever filed because the evidence was insufficient. Yet another source counters that Spears's team had legitimate reasons for letting Bunbury go, citing evidence that he accessed her accounts, though it is unclear if he acted maliciously.
Spears, who is not tech-savvy, may have even shared her passwords willingly, complicating the situation. Adding another layer to this drama are revelations about Bunbury's past. Court records obtained by Daily Mail show that his ex-wife, Nancy Bunbury, filed a restraining order in September 2019, accusing him of domestic violence and drug abuse. In her filings, she described incidents where he allegedly threw her into a kitchen cabinet, choked her, and bruised her wrists.
She also claimed he abused oxycodone and rarely attended Alcoholics Anonymous meetings, despite being required to. Bunbury denied all allegations, arguing that Nancy sought leverage in their divorce.
