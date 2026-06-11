John Healey Resigns as Defence Secretary Over DIP Funding Dispute

John Healey, the Defence Secretary, has resigned after disagreeing with Sir Keir Starmer over the Defence Investment Plan (DIP) funding. He stated that 'demands on defence have increased still further' and that the DIP, originally called for by the Strategic Defence Review, has been subject to lengthy delays due to wrangling over funding.

John Healey has resigned as Defence Secretary , telling Sir Keir Starmer in a letter that he was left with 'no other option' after disagreement over the Defence Investment Plan (DIP) funding.

He stated that 'demands on defence have increased still further', pointing to the Iran war, threats from Russia in the High North, and escalation in the Ukraine conflict. The DIP, originally called for by the Strategic Defence Review almost exactly a year ago, has been subject to lengthy delays due to wrangling over funding.

Mr Healey said he had received a financial settlement for the DIP on Monday afternoon which 'falls well short of what is required', with additional support only arriving after 2030 when the 'imperative to speed up readiness to fight is in the first two years.

' He said: 'After explaining to you that I would not be able to accept a Dip settlement that does not give our forces the resources they need, I am now left with no other option than to submit my resignation as your defence secretary.





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