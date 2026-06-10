Mobile Phone Theft Reduction: Police, Industry Collaborate to Disrupt Criminal Networks

The text discusses the collaboration between the Metropolitan Police and the mobile phone industry to reduce mobile phone theft and disrupt criminal networks. It highlights the use of new technology, such as drones and interceptors, and the sharing of device identifiers to track down phone snatchers.
Device identifiers, such as the International Mobile Equipment Identity Number , will be shared between bodies. The agreement will be able to disrupt entire criminal networks and business model worth millions, built entirely around snatching phones out of the hands of unsuspecting Londoners.
Police check CCTV and drone footage to track down phone snatchers. New technology has aided officer’s efforts. Drones are able to track the thieves as police chase using their own Sur-On e-bikes, which is much quicker and easier compared to following in car or on foot. In February, a four-week crackdown on phone theft saw officers make 248 arrests and recover 770 stolen devices.
A further 122 people were arrested for other offences as part of the wider operation. Cenk Uygur and Hasan Piker banned from visiting UK for SXSW hours before festival kick-off. In April, the Met seized a further 1,000 suspected stolen mobile phones during a raid on a shop in north-west London. Four men were arrested.
That same month, three phone thieves pleaded guilty to handling stolen goods in an £180 million criminal operation. Amir Muhammad Khadikhel, Ismat Miakhel and Mansoor Mohammed were responsible for trafficking up to 40,000 devices – around 40% of all stolen phones in London – to China between 2024 and 2025.
Phone snatching: The stats Theft from the person and robbery offences where a mobile phone has been stolen has dropped by 14,000 in the year up to May 2026, marking an 18% reduction. This is even more significant in Westminster, a national driver of theft from person crimes where we have seen a 45.8% reduction this calendar year so far (Jan-May 2026), that is 4,500 fewer phones being stolen in Westminster alone.has repeatedly called on companies to do more to deter phone snatching, giving them an ultimatum to step up or they will petition for the law to change.
He said: ‘For the first time, we are routinely sharing intelligence on stolen devices, building a joint picture of how these phones move and whether they reappear in circulation.
‘That partnership is already making a difference. If stolen phones cannot be reactivated, their value collapses, and so does the incentive to steal them.
‘We are driving up the risk for offenders while cutting off the reward. ’asking for new laws which will ensure there are ‘minimum technical standards’ to make sure every mobile, once reported as stolen, is unusable. Affairs at Apple, said: ‘Keeping our users, their devices, and their data safe is at the heart of what we do. Girl, 14, arrested after teacher is stabbed in the neck and two pupils hurt at school.
The Mayor of London, Sadiq Khan, said: ‘The Commissioner and I have been crystal clear that mobile phone crime cannot be solved by policing alone.
‘Decisive and coordinated action from the mobile phone industry is long overdue to prevent stolen phones being used, sold and repurposed both here and across the globe. ‘I’ve seen for myself how Google and Samsung have introduced some advanced security features and I welcome Apple and the Met reaching an agreement to protect mobile phone users, and make stolen phones unusable. ’John DunneBelfast riots latest: Victim’s family ‘digusted’ at disorder amid tense police standoffDrive Supercar
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