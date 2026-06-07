Older Residents in England or Wales Eligible for Winter Fuel Payment This Year

The Department for Work and Pensions (DWP) has announced that older residents in England or Wales during the September qualifying week, who were born on or before June 27, 1960, will be eligible for a Winter Fuel Payment this year. The yearly payment is valued at either £100, £200 or £300 - dependent upon a person's age and living circumstances.

The Department for Work and Pensions (DWP) has announced that older residents in England or Wales during the September qualifying week , who were born on or before June 27 , 1960, will be eligible for a Winter Fuel Payment this year.

The yearly payment is valued at either £100, £200 or £300 - dependent upon a person's age and living circumstances. Pensions Minister Torsten Bell has shed light on why June 27, 1960, is the crucial birth date for Winter Fuel Payment eligibility this year. The clarification came in response to a written Commons question from MP Michael Wheeler, who queried why the cut-off date for receiving the payment falls in June.

In his response to the Worsley and Eccles MP, Mr Bell outlined that the Winter Fuel Payment is tied to State Pension age and the qualifying week - which runs from September 21 to 27 - for the 2026/27 payment. He said: "The Winter Fuel Payment is an age-related payment payable to everyone who has reached State Pension age on or before the end of the qualifying week and is ordinarily resident in England or Wales.

" The UK Government reinstated Winter Fuel Payment eligibility for pensioners with annual incomes below £35,000 last year, meaning more than nine million older people received assistance with their energy bills throughout the colder months, reports the Daily Record. However, as the State Pension age is incrementally increasing from 66 to 67 between now and 2028, not all those approaching retirement age will qualify this year.

Mr Bell clarified that those born between April 6, 1960 and March 5, 1961 will now reach State Pension age at 66, plus a set number of additional months, determined by their precise date of birth. Consequently, a person must have been born on or before June 27, 1960, to have reached State Pension age by the close of the qualifying week on September 27, 2026.

The DWP Minister said: "Therefore, a person needs to be born on or before 27 June 1960 to have reached State Pension age by the end of the qualifying week to be eligible for a Winter Fuel Payment for winter 2026/27.

" Those born after June 27, 1960, will not have attained State Pension age in time for this year's qualifying week and will therefore be ineligible for a Winter Fuel Payment. Winter Fuel Payments are typically issued automatically to qualifying pensioners and are designed to assist with heating bills throughout the colder months. Brits can verify their State Pension age by using the online calculator available on GOV. UK





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