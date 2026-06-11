Opera Singer Camilla Kerslake Breaks Down Over Missing Important Meeting, Struggling as a Working Mother

Camilla Kerslake, an opera singer, shares her struggles as a working mother and the challenges she faces in balancing her personal and professional life. She breaks down in tears over missing an important meeting and the guilt she feels for not being the 'mum she wants to be'.
Opera singer Camilla Kerslake broke down in tears over missing an important meeting as she said: 'I'm not being the mum I want to be'.
Lamenting her struggles as a working mother, Camilla, who is married to English former rugby union player Chris Robshaw, with whom she has two sons, Wilding and Hunter, said she feels like she is always failing at something. Sitting in her car, Camilla, 37, said: 'I am meant to be on a train on the way to the Houses Of Parliament today to talk to an incredible MP whose vision and voting record complwtely aligns with the Kerskake Robshaw foundations.
However, I also had to drop the kids off at school. Yesterday, my son fell and he has a really swollen lip and a wobbly tooth 'So I had to go pick him up at 1pm when I already had so much work to do and I had an event last night.
Camilla Kerslake broke down in tears over missing an important meeting and said: 'I'm not being the mum I want to be' as she lamented her struggles as a working mother on Instagram on Thursday. Lamenting her struggles as a working mother, Camilla said: 'But you know I didn't see Chris all night, he was working in the day, I was working in the night - and the day - and it's just really really hard because I just always feel like I'm failing at something.
'Not being the mum that I want to be or I don't have any time to practice the music that I have to for the operas I have coming up. 'And I had a gig at the weekend and I've just not been able to do any practice for it. Or I'm letting down the kids our charity supports.
'I know some people have it so much worse and I just don't understand how we can expect to do it all the time. ' Camilla captioned the post with the words: 'Just an overwhelmed mum with unbrushed hair, ugly crying on the internet because she feels like she's failing at everything *all* the time. ' Chris sweetly wrote: 'You are an incredible mum and we all love you.
' For more information on how you can help the charity, visit https://www.kerslakerobshawfoundation.com
Camilla Kerslake Opera Singer Working Mother Balancing Personal And Professional Life Guilt Meeting Drop Off Injury Facial Trauma Wobbly Tooth Falling Tooth Loss Inability To Make Train Meeting For Charity Injury For First Time Luck Gig Practice Inability To Practice Inability To Make Gig Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Gig Inability To Make Practice Inability To Make Train Inability To Make Meeting Inability To Make Drop Off Inability To Make Train Inability To Make Meeting
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
John Oliver Lands Role on Soap Opera Days of Our LivesComedian John Oliver has landed a role on the soap opera Days of Our Lives, after pitching himself to the five major soap operas in March. The HBO talk show host was inspired by broadcaster Stephen A Smith, who plays the recurring character Brick on the ABC soap opera General Hospital.
Read more »
Keith's Brother Shane Shares Pride Over Singer's AchievementsKeith's brother Shane, a lifesaver, shares his pride over Keith's achievements and talks about their childhood memories and Shane's own life's passion in surf lifesaving.
Read more »
Queen Camilla and Lorraine Kelly Promote Reading as Tool for Homeless Recovery at St Mungo'sTelevision host Lorraine Kelly joined Queen Camilla at St Mungo's homeless shelter to discuss the benefits of reading for people experiencing homelessness. The visit highlighted the partnership between The Queen's Reading Room and the charity, with Camilla delivering a curated bookshelf and residents sharing how books provide essential escapism and aid in recovery.
Read more »
Queen Camilla's rare confession about private duties with 10 grandkidsWith five grandchildren and five step-grandchildren through her husband King Charles, Queen Camilla hinted to Lorraine Kelly that she feels a duty to pass on one tradition to future generations.
Read more »