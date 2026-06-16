This news text discusses the online popularity of Rupert Lowe's Restore Britain, the support for far-right activists, and the education plans for Prince George at Eton College.

In online chat groups, white nationalists, neo-Nazis, and far-right activists are fired up. They are putting their hope in Rupert Lowe's Restore Britain , which has earned him a vocal group of supporters from across Britain.

Some observers believe that Lowe's online popularity could cost Nigel Farage's party the by-election in Makerfield. Among Restore's followers are far-right activists, who are mobilizing on social media. Even competing extremist factions are showing rare unity in giving their backing. Prince George will attend Eton College from the autumn, following in the footsteps of his father, the Prince of Wales.

Trump is scoring World Cup own goals while his rival plays blinder. Britain's Prince George of Wales will be a pupil at Eton College, the same school that educated William and the Duke of Sussex





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