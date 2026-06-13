Trump Administration Allows Iran to Retain Civilian Nuclear Program in Major Concession

The Trump administration has given Iran the green light to hold onto its civilian nuclear power plants as long as those sites cannot be used to create a nuclear weapon. The deal includes a memorandum of understanding and a lasting peace deal to end the war.
Donald Trump has agreed to let Iran retain its civilian nuclear program in a major concession as the two sides say they are closer than ever to reaching a peace deal .
The revelation indicates that the Trump administration has given Iran the green light to hold onto its civilian nuclear power plants as long as those sites cannot be used to create a nuclear weapon. The MOU mandates that Iran's current stockpile of nuclear material be destroyed on-site and then taken out of the country. The US is 80 to 85 percent certain that the deal would be signed, with reports indicating a ceremony planned for Sunday in Geneva
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